英超2串1 車仔過曼城有冇得諗？

周二深夜英超連場大戰，密集賽程下，兵力雄厚嘅豪門梗係有著數，車仔同曼城可以整條過關玩下。

車路士上場輸畀愛華頓，梗係要踢番場爭氣波，今場作客狼隊就係好機會，車路士近8次對狼隊，有6勝1和1負成績，食住個勢必捧客勝。

至於曼城主場迎戰西布朗，兩隊實力相當懸殊，曼城之前11次對西布朗全勝，當中有10次喺半場領先，今場梗係要半場主勝啦。

chart 過關2x1

(二)11 狼隊 對 車路士 客勝

(二)35 曼城 對 西布朗 半場主勝

賠率：2.02倍

直播表

周三1:30am 意甲 烏甸尼斯 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三2:00am 英超 狼隊 Vs 車路士

Now621

周三3:45am 意甲 賓尼雲圖 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三4:00am 英超 曼城 Vs 西布朗

Now621

周三5:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 畢爾包

Now632、611