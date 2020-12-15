英超2串1 車仔過曼城有冇得諗？
2020年12月15日 13:00
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周三2:00am 英超 狼隊 Vs 車路士
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周二深夜英超連場大戰，密集賽程下，兵力雄厚嘅豪門梗係有著數，車仔同曼城可以整條過關玩下。
車路士上場輸畀愛華頓，梗係要踢番場爭氣波，今場作客狼隊就係好機會，車路士近8次對狼隊，有6勝1和1負成績，食住個勢必捧客勝。
至於曼城主場迎戰西布朗，兩隊實力相當懸殊，曼城之前11次對西布朗全勝，當中有10次喺半場領先，今場梗係要半場主勝啦。
chart 過關2x1
(二)11 狼隊 對 車路士 客勝
(二)35 曼城 對 西布朗 半場主勝
賠率：2.02倍
直播表
周三1:30am 意甲 烏甸尼斯 Vs 克羅托內
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周三2:00am 英超 狼隊 Vs 車路士
Now621
周三3:45am 意甲 賓尼雲圖 Vs 拉素
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周三4:00am 英超 曼城 Vs 西布朗
Now621
周三5:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 畢爾包
Now632、611