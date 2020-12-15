保唔住全英氣勢　羅拔臣遇剋星首圈即OUT

剛捧走全英賽冠軍的澳洲桌球名將羅拔臣，休息一星期重返戰場竟然首圈出局，周二在世界大獎賽以2比4不敵世界排名43位的米健士，並且宣告衞冕失敗。

羅拔臣贏得全英賽之後，退出了蘇格蘭公開賽，而周二再踏比賽場卻迎來提早離場的命運，遇上剋星米健士一直處於下風，而米健士更在第二局打出1cue116度，就連擔任旁述的「桌球皇帝」亨特利都畀讚：「的確好深刻印象，由比賽開始已經打得好爽，我哋一直都佢係危險球手，特別對住羅拔臣。」

米健士過去曾試過在2013及2018年的世錦賽，兩次擊倒羅拔臣，注定「啫喱仔」難逃厄運。米健士晉級之後或有機會面對「魔術師」梅菲，「我嘅桌球生涯一直都圍繞住佢，記得佢5、6歲時踩住木箱同我練波，我睇住佢成長，我哋曾經共用一間小木屋，近幾年我就好似一個爸爸嘅角色。」

至於今仗用新cue上陣的希堅斯，再有破百表現，即使中國的肖國楝在第5局轟出128，但希堅斯在第6局打出一cue114度，贏4比2晉級。

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