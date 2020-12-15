港超聯　Mr. Right走啦：香港永遠藏於心裏

曾效力港超多家球會，上季後離開傑志的塞爾維亞前鋒高美斯（Mr. Right），周二（15日）下午正式乘航班離港，他的前傑志隊友畢頓專程到機場送行。另外，前東方龍獅日本守衞井村祐輔，早前亦在Instagram宣布離港的消息，眾多球圈人士紛紛留言道別。

33歲的高美斯2016年首度來港加盟南華，首季射入17球的表現為球迷津津樂道。其後輾轉到過黎巴嫩和印尼發展，期間曾短暫回港效力香港飛馬。2018年Mr. Right轉投冠忠南區，雖然當中曾經歷一次嚴重受傷，但一季半上陣24場仍能射入10球。上季季中，他轉到傑志發展，於停擺前後一共上陣8場並射入3球，其中不乏助「藍鳥」封王的關鍵入波，包括復賽對理文中頂入領先一球等。

Mr. Right周二（15日）下午將乘航班離港回祖家塞爾維亞，其效力傑志的前隊友畢頓特意到機場為其送行。高美斯接受本報訪問時，分享其在港期間兩段深刻回憶，其中一段為他效力南華時在「亞協盃」對柔佛DT一仗射入「世界波」；另外一段為2018至19年球季，他為冠忠南區戰和富力R＆F3比3：「嗰場我射入2球同貢獻助攻，真係好美妙！因為我知道呢場波對香港球迷幾咁重要。」他又指上季為傑志奪得港超聯冠軍，亦是其珍貴的回憶，因為那是他在港奪得的首項錦標。

這名塞爾維亞射手透露，目前的計劃是爭取續戰亞洲聯賽，已經有不少人曾與他接觸，好消息有望很快到來。他強調，香港是其第二個家，並永遠藏在他心底裏，言語之間更難掩不捨之情：「希望由我第一日嚟到呢度，到今日離開，我曾經為香港足球貢獻到啲嘢，再見啦各位朋友、球迷同隊友！」

此外，前東方龍獅日籍守將井村祐輔，周一（14日）亦在IG宣布離港的消息。這位38歲日援2018年起由川崎前鋒轉投東方龍獅，共上陣20場。2019年與東方完約後，井村繼續留港發展，曾擔任丙組蘭斯貝利的主教練。他在IG帖文提到，在港近3年時間經歷過許多好與壞的事情，均促進了他的成長。他最後向香港道別和表達對這個地方的愛意，而留言欄中有不少球圈人士送上祝福，包括前東方主帥陳婉婷，以及理文後衞曾錦濤等。