車路士勝在人多　食硬殘陣狼隊

英超開快車，第1場就有聯賽錦標爭逐份子車路士作客狼隊！狼隊自箭頭魯爾占美尼斯受傷後，令攻力弱上加弱，今場仲有摩天奴停賽，連轉守為攻嘅摩打都冇埋，車仔中前場人才鼎盛，連老將基奧特都表現搶韁，今造訪「私房菜」狼隊客勝熱得有道理。（Now 621周三凌晨2時直播）

今季英超爭持激烈，雖然車仔上仗作客0比1不敵愛華頓，但利物浦同熱刺都齊齊和波失分，車仔冇畀拉開太大距離，現時只落後榜首雙雄3分，以佢哋雄厚嘅兵源，打長途戰有著數。

車仔雖有薛耶治及赫臣奧杜爾受傷，但基斯甸普列錫及夏維斯已經復出，中鋒譚美阿巴謙同基奧特輪流踢正中鋒都搵到食，其中季初受冷落嘅基奧特近期亦狀態大勇，上場鬥愛華頓，「銀河唯一」以正選姿態登場雖然食白果，不過車仔落後下換入譚美阿巴謙踢雙塔陣，取得不少攻勢，未能扳平只係欠運。翻查紀錄，車仔近8次對狼隊，豪取6勝1和1負，由於上場不敵愛華頓，今造訪「私房菜」狼隊絕對是反彈良機。

狼隊一向主打穩守突擊，防守刻意縮後求穩，配合艾達馬查奧爾及魯爾占美尼斯打快速反擊，近兩季都非常成功。不過前線過於倚賴魯爾占美尼斯數胡，呢名墨西哥射手今季聯賽只入4球，腳風已經唔多順，早前鬥阿仙奴頭部重創，要需養傷到下年，頂替佢位置嘅法比奧施華未能取得奇兵效果。

艾達馬查奧爾得個「勇」字，聯賽仲未開齋，原本已經唔太銳利嘅鋒線，入球數字再向下，上場連阿士東維拉都守唔住，畀對方絕殺，狼隊近5場勝得1場咁大把唔係冇原因，今場仲有中場摩天奴要坐波監，就算今場有地利亦難樂觀，車仔熱W趁早買。

※渡邊年

車路士近8次對狼隊成績

75% 勝

狼隊(352)

11魯爾柏迪斯奧

22尼爾遜施美度 15韋利保利 16高亞迪 5費蘭度馬卡爾

32丹當斯卡 8魯賓尼維斯

37艾達馬查奧爾 10普丹斯 7柏度尼圖

17法比奧施華

車路士 (433)

16艾度亞文迪

24列斯占士 15葛特蘇馬 6堤亞高施華 21芝維爾

17高華錫 7尼高路簡迪 18美臣蒙特

29夏維斯 9基奧特 10迪姆華拿