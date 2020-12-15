未放棄NBA夢！林書豪隨發展聯盟隊跟操

隨著熱身賽開打，各球隊陸續完成引援工作，美籍華裔球星林書豪重返NBA的機會愈來愈渺茫。但據美媒報導，林書豪並未放棄夢想，目前正跟隨NBA發展聯盟球隊Ignite訓練，有望在明日的隊內賽登場。

結束CBA短短一季的旅程後，林書豪宣布返美繼續追逐NBA夢想，早前更被傳媒拍到與舊東家勇士球星史堤芬居里一起訓練的照片，可惜遲遲未有簽約消息，讓球迷揣測其會否再返CBA發展。不過，《福布斯》卻曝出林書豪正與NBA發展聯盟球隊Ignite一起訓練的消息。

Ignite是今年成立的新球隊，目的是為擁有NBA前景的年輕球員提供一年培訓，讓他們與其他發展聯盟球隊比賽，2020-21年選秀前3順位的熱門Jalen Green正是當中一員。而除了年輕球員，Ignite也會廣納林書豪這類有經驗的球員來填補陣容。據悉現年32歲的林書豪本周將會參與兩場隊內賽，NBA球探能夠透過影片評估球員表現。

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