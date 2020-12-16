狼隊95分鐘絕殺　車路士4日輸2場點爭標？

周三(16日)凌晨英超快車，車路士遭逢4日內第2次打擊，作客狼隊喺95分失波慘輸1比2，繼輸畀愛華頓之後聯賽2連敗。車路士今季英超對住前10名球隊仍未贏過波，6場勝仗全部都係對下游份子，難怪英格蘭名宿都話車路士仲未夠班爭標。

車路士今場排出主攻陣式，近期飽受批評嘅「德國孖寶」迪姆華拿同夏維斯繼續擔正，加上基奧特、基斯甸普列錫同美臣蒙特齊齊正選，果然成功喺49分鐘由基奧特入波打破僵局。不過狼隊之後反擊相當猛烈，普丹斯66分鐘建功追成平手。葡萄牙前鋒柏度尼圖之後曾博到12碼，但係被VAR推翻，估唔到去到95分鐘都係由佢做英雄，柏度尼圖個人表演殺入禁區射入，最終2比1絕殺車路士。

車路士英超9場不敗斷纜後，最近4日內第2次輸波，令人懷疑車路士嘅爭霸實力，睇番車路士今季所贏比賽，白禮頓、水晶宮、般尼、錫菲聯、紐卡素同列斯聯，排名最高嘅水晶宮都係第12位，面對前10位球隊今季仍未贏過波。英格蘭名宿史高斯賽後表示：「車路士係支好有潛質嘅年輕球隊，但佢哋中場缺乏創造力，簡迪做到咩大家好清楚，美臣蒙特同夏維斯都係得21歲，佢哋仲未預備好贏英超冠軍。」