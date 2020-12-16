狐狸拖肥糖合演入球騷

周三深夜英超加開聖誕快車，2支前列球隊對碰，由李斯特城主場硬撼愛華頓。李斯特城以1分之差落後榜首熱刺，暫時排緊第3，球隊上場3球大破白禮頓，各項賽事豪取3連勝，華迪、占士麥迪臣狀態火熱，主場出擊實搏到盡。客隊愛華頓季初走勢強勁，之後狀態開始回落，上場1球險勝車路士，似乎有反彈跡象，今場有力做攔路虎。李斯特城近6次對愛華頓5次開3球或以上，加上2隊射手華迪、卡維特利雲勢全力爭入波，不如捧2.5球大好過。 ‧布朗尼

直播表

周三6:00pm 日職 FC橫濱 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 浦和紅鑽

有線662、602台

周四1:30am 意甲 祖雲達斯 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周四2:00am 英超 阿仙奴 Vs 修咸頓

Now622

周四2:00am 英超 李斯特城 Vs 愛華頓

Now621

周四2:00am 英超 列斯聯 Vs 紐卡素

Now623

周四2:00am 法甲 迪安 Vs 里爾

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周四3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四3:45am 意甲 熱拿亞 Vs AC米蘭

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周四3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 薩斯索羅

有線662、602台

周四4:00am 英超 利物浦 Vs 熱刺

Now621、611

周四4:00am 英超 韋斯咸 Vs 水晶宮

Now622

周四4:00am 英超 富咸 Vs 白禮頓

Now623

周四4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家蘇斯達

Now632