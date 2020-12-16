英超榜首大戰　紅軍為侯利亞出力搶Ｗ

今晚英超聖誕及新年快車首站爆發榜首大戰，2哥利物浦主場硬撼榜首熱刺。兩軍現時同分，不過利物浦喺傷兵滿營下韌力十足，近7場聯賽4勝3和未輸過，主場出擊經常剋死熱刺，加上剛有昔日主帥侯利亞離世，眾將必求贏波慰其在天之靈，主勝值捧。（Now 621及611周四凌晨4時直播）

利物浦今季不斷受傷兵問題困擾，華基爾雲迪積克、祖高美斯及堤亞高艾簡達拿等主力仲未康復，新近又有前鋒迪亞高祖達及祖爾麥迪比受傷。主帥高普喺限米煮限飯下，將法賓奴泰華利斯移任中堅應急，提拔基利靴、尼達利菲臘斯及居迪斯鍾斯等小將，王牌穆罕默德沙拿保持水準，今季聯賽已有10球進帳，包括上仗射入12碼，協助「紅軍」以1比1逼和富咸，近期仲有艾利臣比加同阿歷山大阿諾特傷愈復出，陣容唔算太殘。

熱刺進攻變化唔多

熱刺今季喺摩連奴帶領下，往往縮後放棄控球率，並以哈利卡尼及孫興民配合打反擊，經常恰死對手。不過呢招對住防守穩健嘅球隊，熱刺即老鼠拉龜冇碇埋手，近4場聯賽作客僅入3粒，包括上仗臨尾香畀水晶宮逼和1比1，以及早前造訪車路士悶和0比0，進攻變化唔夠多，遇上真正勁旅未必能輕易取得入波。

查實利物浦自作客阿士東維拉慘敗後，唔敢再壓得太前做逼搶，近11場只失6粒，證明先鞏固防守嘅戰術收效。佢哋近9次喺晏菲路迎戰熱刺，豪取7勝2和，連同作客近5次碰頭利物浦更係贏晒，明顯格食格，何況日前「紅軍」前領隊侯利亞病逝，為向呢位功勳老帥作最後敬意，眾將落場定必更落力，主勝有計。