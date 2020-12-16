亞洲賽北韓冇牌　傑志遞補入亞冠分組賽

亞洲足協（AFC）官網公布獲得2021年「亞冠盃」及「亞協盃」牌照的球會列表，傑志、東方龍獅、理文及冠忠南區皆取得「亞冠盃」牌照，兩個列表均未見到北韓球隊，意味香港球會有望以遞補身份，取得原屬北韓代表的亞洲賽席位，其中傑志更有望繼2017/18賽季後，再戰亞冠分組賽舞台。

根據新公布的2021年具「亞冠盃」牌照球會列表，有4支港超聯球隊獲發牌，其中包括傑志、東方龍獅、理文及冠忠南區，至於天水圍飛馬、標準流浪、愉園及晉峰則成功申請到「亞協盃」牌照。

2021年「亞冠盃」分組賽參賽隊伍，將首次由32隊提升至40隊，原本北韓球隊有望第一次於賽事亮相，但由於「亞冠盃」及「亞協盃」兩個牌照球會列表都沒有北韓代表，按例其亞洲賽席位，將由東亞區排名第11位的香港以遞補身份取得，意味傑志將直接獲得「亞冠盃」分組賽參戰資格。傑志會方接受查詢時，表示今季參與「亞冠盃」的資格，尚未得到AFC正式確認。

亞協盃方面，除上季「足總盃」冠軍及港超聯二哥東方龍獅，有望直接打入「亞協盃」分組賽之外，理文亦有望獲得機會「亞協盃」參戰資格，頂替今季季前退出港超的富力R&F的位置。