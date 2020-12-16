拜仁爭9連勝　以攻代守誓屠狼

德甲今晚繼續開快車，力爭9連冠嘅拜仁慕尼黑主場迎戰禾夫斯堡。經過11輪賽事，拜仁暫以1分落後榜首利華古遜，爭標冇任何優勢可言，喺中後場多名主力缺陣之下，拜仁近期以攻代守，對住今季聯賽未敗之師、腳風極順嘅「狼堡」，相信會係一場鬥攻賽事，3.5球大盤值得熱捧。（周四凌晨3時30分開賽）

上屆成為「3冠王」嘅拜仁喺歐聯分組賽以首名資格晉級，16強會鬥意甲球隊拉素；聯賽方面，拜仁上場作客柏林聯雖然打和1比1，不過踢完11場後得24分，暫時僅比榜首利華少1分，而且拜仁今季聯賽入球數字達35球，平均每場入超過3球，證明拜仁喺國內仍具統治力，但要留意呢支德甲班霸目前中後場有唔少傷兵，包括甘美治、哥倫天杜利素、查維馬天尼斯、謝路美保定及盧卡斯靴南迪斯都有傷在身，陣容不整之下，近期賽事難免出現唔少失波。為免後防受壓，相信一眾中前場球員會更加逼搶，以攻代守先係上策。

韋格賀斯腳風順

未計周三凌晨成績，禾夫斯堡暫排聯賽榜第4位，11戰得5勝6和，同榜首利華古遜都係今季德甲未敗之師，表現唔曳，射手韋格賀斯今季聯賽已入9球，腳風大順，絕對有權喺人腳不整嘅拜仁防線取得甜頭，既然拜仁今季5次主場聯賽有4次總入球開4球或以上，中位數3.5球大盤開出機會高唱入雲。