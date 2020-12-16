閉關9個月　伍家朗率港隊去泰國搶分

停戰了近9個月，世界羽聯將於下月在泰國連辦三個賽事，「一哥」桃田賢斗早已宣布強勢回歸，即使目前疫情仍然不穩，但港羽隊以爭取奧運資格的班底出擊，全力為世界排名搶分，為東奧準備。

泰國將會於1月12至17日及19至24日連續舉行兩個公開賽，隨而在最後一個禮拜於1月27至31日上演世巡賽總決賽。港隊自今年3月的全英賽之後，因疫情停戰，並於體院「閉關」訓練足足9個月，當中僅出戰過本地公開賽，但球員「餓波」程度已達到頂點，總教練何一鳴表示：「我哋都考慮咗好耐，評估過風險，但球員的確好想比賽，畢竟要有目標才有推動力。」今次赴泰的港將包括單打的伍家朗、李卓耀、張雁宜及兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪，張德正／吳詠瑢。

7位港將於下月初啟程，要帶備新冠肺炎的檢測報告，抵埗後需要隔離6天，但可在賽會安排下到球館練習，何Sir坦言最近他們已經加量訓練，提升狀態，而今次兩個公開賽雖然不是奧運計分賽，但可爭取世界排名積分，除了可決定能否爭逐總決賽資格外，也可影響到稍後比賽的種子安排，目前只有伍家朗的積分有機會爭逐（總決賽）。至於重啟奧運計分賽，將於明年3月展開。

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