冠忠南區新援鬥心爆棚　柏度：睇住嚟啦

「無論係非洲嘅炎夏，抑或東歐嘅寒冬，我都生存到，點解我唔可以喺香港有一番作為呢？」今季復賽加盟冠忠南區的葡萄牙中場柏度，職業生涯足跡遍布世界各地，經歷過高山低谷，如今在當打之年輾轉來到香港展開新旅程，他誓要在本地球壇留下烙印。

作為冠忠南區今季重點引援之一，柏度尚未正式亮相，就令人充滿期待。誠然，這位披上球隊10號戰衣的葡萄牙「超級外援」，加盟初期未有立刻交出與期望相對等的表現：「之前我有7個月冇踢過比賽，依家自己都未係最弗，但狀態一步一步改善中。」他坦言在陌生的仿真草場上訓練，以及加盟初遇上的濕熱天氣，都使他需要更多時間適應香港這個新環境，但就如訪問中他最常掛在嘴邊的一句話：「You will see（睇住嚟）！」隨着聯賽展開，冠忠南區表現漸入佳境，取得不俗開局，這位葡萄牙中場的真正實力，亦逐漸在場上展現。

每個地方不同歷練

柏度年少時就顯示出過人足球天賦，先後獲賓菲加及士砵亭兩大葡萄牙豪門青年軍垂青：「喺賓菲加同士砵亭我學到好多嘢，你會跟同年齡層中最好嘅球員一齊踢波。喺呢兩支大球會浸過，起碼人哋會覺得你唔會太差，唔係每個人都有機會踢呢兩間大球會。」這些令旁人羨慕都來不及的經驗，猶如為柏度的履歷鍍上金箔，但他很快發現，原來要在殘酷的職業足球世界出人頭地，光靠一張漂亮沙紙還遠遠不足夠：「我踢過賓菲加同士砵亭，而且年僅17歲就喺葡超踢地標戰，當時我以為自己可以輕易打入高水平聯賽。」

兒時身邊的戰友，好似艾歷迪亞、祖奧馬里奧同阿文度布馬，如今都已在歐洲各大聯賽立足，而柏度則輾轉去到非洲安哥拉、葡萄牙低組別聯賽、東歐羅馬尼亞及拉脫維亞等地效力，期間亦曾於歐霸盃賽場出戰，際遇與自己當初的盼望落差甚大，但柏度認為自己在每處地方所受過的歷練，都難能可貴。如今首次來到香港延續職業生涯，生活過短短數月，柏度已對這座城市留下不俗印象：「過嚟之前，友人同家人都同我講，我去咗香港，就唔會想返葡萄牙。呢度足球水平唔錯之外，仲享受到好嘅生活質素，我覺得對我嘅足球事業係一件好事。」

學習同鄉C朗不斷進步

與柏度的訪問前不久，基斯坦奴朗拿度剛剛射入個人職業生涯第750球，「佢已經35歲，仲可以刷新記錄，真係好神奇。」柏度帶着猶如炫耀般的語氣，向記者感嘆道。作為葡萄牙足球的「生招牌」，C朗自然是不少葡國人學習的對象，柏度坦言這些人當中亦包括自己：「我日日睇住C朗練波、做Gym、比賽，不停重複，佢根本就係一隻怪物，亦係每個球員嘅榜樣。」

C朗的境界，當然不是所有人都可以達到，但柏度極欣賞這位葡萄牙當家球星的積極態度：「球員唔可以冇上進心，我哋日日都要追求進步。冠忠南區都係一樣，可能今年我哋可以創造更好成績，呢幾日我都有睇亞冠比賽，可以想像有朝一日，球隊都可以去到呢個水平嘅比賽。只要夠努力，我可以喺香港有一番作為。」對這位葡萄牙人而言，職業及人生的新一頁，或許才剛剛開始。

期待妻女來港團聚

柏度出身於足球世家，其父親球員時代曾效力葡萄牙次級聯賽球隊，現時柏度仍能回想起兒時對足球的記憶：「兩歲的時候，我就跟爸爸去到球場，佢去練波，我就喺場邊玩波，去到周末，媽咪就會帶我去球場睇爸爸比賽。」他坦言在職業球員這條路上，父親一直扮演着重要角色：「青年軍時期，每次操練爸爸都會陪住我，去到比賽日，佢都會嚟支持我。」柏度希望疫情能盡快過去，那樣父親就能來到香港探望。除了父親之外，柏度現時最上心的一件事，就是盡快能夠與女友，以及8個月大的女兒團聚：「我同女友討論過，佢都想過嚟香港同我一齊，現時只差文件手續。」

柏度小檔案

出生日期：1993年12月6日（27歲）

位置：進攻中場、翼鋒

身高：1米77

現效力球隊：冠忠南區

部分曾效力球隊：塞圖巴爾（葡萄牙）、里波洛（安哥拉）、雲特史比特（拉脫維亞）、克魯日大學（羅馬尼亞）