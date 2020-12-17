利物浦絕殺熱刺　升上英超榜首

周四(17日)凌晨英超榜首大戰，利物浦憑羅拔圖法明奴喺90分鐘頂入角球，主場以2比1險勝熱刺，並以3分優勢反超前對方，升上榜首，為爭取衞冕，打下一支強心針。

賽前雙方同分，熱刺憑較佳得失球坐「一哥」之位，利物浦今場自然踢得更進取，想要贏波，並於26分鐘打開紀錄，居迪斯鍾斯殺入禁區，被對手踢走腳下球，穆罕默德沙拿順勢起腳勁射，省中艾達韋列特彈高，笠死門將洛里斯，佢近7次英超對熱刺，累積入5球及1次助攻。

7分鐘之後熱刺就扳平，盧施素直傳，孫興民突破越位，單刀射成1比1，呢位南韓國腳近7次對英超衞冕球隊，射入5球，堪稱「冠軍殺手」。不過，熱刺上半場只有75次傳球，係領隊摩連奴教波生涯之中第2少，僅次於2012年4月帶領皇馬對巴塞隆拿，當時皇馬上半場只有54次傳球。

下半場雙方互有守攻，陷於拉鋸局面，直至90分鐘終於決出勝負，利物浦左閘安德魯羅拔臣開出角球，羅拔圖法明奴勁頂入網，令熱刺領隊摩連奴喺英超生涯，遭受第3次喺90分鐘被殺絕。