阿特蘭大門將破C朗12碼　賽前做足功課

爭取衞冕嘅祖雲達斯周三主場出戰阿特蘭大，陣中王牌C朗拿度表現不似如期，全場射門僅3次，主射12碼竟被對方門將高連尼捉到路接實皮球，錯過贏波嘅嘅機會。

祖記憑費達歷高基艾沙轟入世界波領先，佢更成為今個賽季意甲第二位參與6+(入2球4助攻)嘅97後球員，但阿特蘭大嘅費奧拿下半場一個遠射追平，跟住比賽關鍵踢到60分鐘，基艾沙為祖記搏得12碼機會，交畀C朗施射，但卻被阿特蘭大門高連尼緊緊接實，最終兩隊1比1賽和，祖記錯過袋走3分機會。

C朗今仗表現一般，意媒對佢嘅評分極低，全隊尾二，而佢近4場比賽中雖然入咗4球，但都係12碼。高連尼賽後話接實C朗嘅12碼絕對唔係「符碌」：「C朗係史上最出色嘅球員之一，佢已有一段時間射向同一個角度，我知今次對住我會有改變。」高連尼強調自己賽前做足功課，因為過去有過痛苦嘅經歷：「上季佢對住我兩次12碼都入，今次我喺個人對決中贏咗。」

不過，祖記主帥派路對C朗嘅12碼唔入無覺得遺憾，反而怪責艾華路莫拉達上半場錯失機會：「太可惜，我哋應該可以再拉開戰局，莫拉達嘅失機令我好氣憤。」祖記呢場僅袋走1分，喺意甲以24分排名第3，落後榜首嘅AC米蘭4分。