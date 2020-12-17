英超2串1　識玩一定咁玩

周五(18日)凌晨英超繼續開快車，依家咁嘅天氣，要捱夜睇波真係唔容易，最啱買條過關早啲瞓，第二朝起身收錢。

先講頭場阿士東維拉主場鬥般尼，維拉自從季初喺主場大勝利物浦7比2之後，主場聯賽已連輸3場，打回原形。

相反般尼愈戰愈勇，近5場聯賽有4場保持不敗，包括上場作客擊敗阿仙奴，今場捧般尼讓球客勝。

至於尾場錫菲聯主場鬥曼聯，曼聯今季5場聯賽作客全勝，不過5場都係先失波然後反勝，後防表現唔算好。既然佢哋5場聯賽作客都有失波，總入球全部開3球或以上，今場捧2.5球大最穩陣。

過關2x1

(四)7 阿士東維拉 Vs 般尼 讓球客勝

(四)11 錫菲聯 Vs 曼聯 入球大(2.5球)

賠率：3.46倍

直播表

周五2:00am 英超 阿士東維拉 Vs 般尼

Now 621

周五3:45am 意甲 羅馬 Vs 拖連奴

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周五4:00am 英超 錫菲聯 Vs 曼聯

Now 621、611