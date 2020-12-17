熱火隔離泡泡殺出血路　畢拿大臉咖啡有功勞

NBA將於香港時間12月23日開季，說到爭冠熱門，除了洛城雙雄、公鹿、籃網等，絕對不能漏掉熱火這支「平民球隊」。他們雖然痛失金盃，卻創造了去季最大驚喜。當中占美畢拿的殺神級表現固然關鍵，但原來離開球場，他親自沖泡、每杯價格高達20美元的「大臉咖啡（Big Face Coffee）」亦應記一功，不僅讓隊友度過枯燥的泡泡生活，更創造良好的團隊化學反應。 ■文：許思彤

我們或許猜到了星光熠熠的紫金軍闖進去季總決賽，卻沒有想到，對面會是最高順位僅第9的平民球隊。東岸5號種子熱火靠着占美畢拿、達基斯和巴姆艾迪巴約燃燒自我，配合小將希路和鄧肯羅賓遜扮演奇兵，在季後賽一路過關斬將，「爆冷」擊敗聯盟龍頭公鹿和塞爾特人，最終以總場數2比4憾負湖人，贏得全世界球迷的尊敬。

所謂畢拿燃燒自我，一點兒沒有誇張成分，皆因他在總決賽場均上陣43分鐘，貢獻26.2分8.3籃板9.8助攻，更兩度轟進最少35分及三雙。球迷好奇占美畢拿日常如何維持狀態，也擔憂他會積勞成疾。但隊友艾迪巴約透露除了比賽、訓練和健身，幾乎無法看見這名神秘男子的身影：「他一直待在酒店房間裏，製作他的大臉咖啡。」

時間回溯到7月，為迎接枯燥的泡泡生活，球員紛紛把自己的「家當」搬進園區，85吋電視、電競主機、錄音設備和睡眠艙應有盡有，畢拿更經營起咖啡店來。他把寫有「大臉咖啡」的A4紙貼在房門充當招牌，又在白板寫好款式和價格——Latte、Cappuccino、Americano等9款咖啡，無論小杯、中杯還是大杯，一律20美元：「只接受現金，概不賒賬。」

一杯20美元照大賣

咖啡店開業初期面對重重阻滯，「惡漢」巴克利公開質疑20美元定價過高，熱火助理體能訓練師基廉甚至開了一家小臉咖啡，每杯齋啡承惠5美元，與自家球星打對台：「我可憐的影片分析員，他負擔不起貴價咖啡。他工作了整個通宵，我只想為他帶來能量。」但畢拿沒為這些投訴和競爭發愁：「你無法在園區買到咖啡，我大可漲價到30美元一杯，這裏的人都買得起。」

的確，對於年薪動輒過百萬美元的NBA球員來說，20美元可能只是零錢。一眾隊友「口裏說不，身體卻很誠實」，達基斯愛喝Cappuccino，老將夏士林喜歡Espresso，而菜單上最受歡迎的，是老闆「用愛沖泡」的Vanilla Latte。就連部分非咖啡愛好者也有一個宏遠藍圖，希望幫助畢拿擴充業務。新秀希路建議咖啡店提供鮮榨果汁，艾迪巴約更在東岸決賽第一戰，對塞爾特人送出關鍵封阻後提出：「你應該開始做冬甩了。」不過，畢拿一口回絕了這位勝利功臣，當然也沒通過他的「入股申請」。

享受相處變得更團結

熱火透過喝咖啡、「商業競爭」和互相戲謔紓緩壓力，也營造出良好的團隊氛圍。「這讓我們的目光短暫移開籃球，讓我們能夠聊點別的，比併點別的。最重要的是，我們變得更團結，更享受相處的時光。」畢拿說。熱火主教練史普斯達則指：「這支球隊一直增進着聯繫，不想讓身旁的傢伙失望。這一點能夠顯現在球場上，許多年後我們仍會想起這段難忘的經歷。」或許熱火不是「最強」，但他們的團隊精神，卻讓我們看見「組巨頭」外的另一條出路。期待熱火來季捲土重來的同時，大家不妨猜猜已經注冊商標的大臉咖啡，何時能夠跳出泡泡面向世界，並為回歸主場館作戰的熱火球員灌輸能量。