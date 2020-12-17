電競+霹靂舞入亞運　港將有機會「企櫈仔」

亞奧理事會(OCA)第39次全體代表大會於周三（16日）在阿曼召開，電競和霹靂舞正式成為2022年杭州亞運會的競賽項目，會議亦投票通過多哈獲得2030年亞運會。

電競在2018年首踏亞運舞台，於雅加達亞運會成為表演項目，中國隊在當屆取得2金1銀的成績，而香港隊代表盧子健亦在電競其中一項目《爐石戰記（Hearthstone）》贏得金牌，為港隊實現電競「零的突破」。在宣布中寫道，電競將聯同國際象棋合併在同一項目下，而霹靂舞則會被添加成為體育舞蹈。

香港體育舞蹈總會主席葉賜偉（George）對於霹靂舞成為杭州亞運正式項目感到非常興奮：「2017年香港第一次進行青年奧運會霹靂舞選拔，那時候十分趕急，有些地方甚至未能籌備遴選，要拍片交予世界總會代為選拔。短短幾年它能成為亞室運、亞運以及奧運項目，得以證明霹靂舞深受全球年青人的喜愛，很榮幸能夠參與其中。」George說香港霹靂舞在亞洲水準未及日本，但正朝着一個好方向去發展，有信心能在亞運會站上頒獎台：「日本在世青賽贏了很多獎牌，中國亦在近年不斷培育新人，項目在香港雖然仍是起步階段，但有舞者在世界賽中取得好成績，相信我們是有力和其他選手爭獎牌。」

此外，亞奧理事會進行網上會議由兩個亞運申辦城市卡塔爾的多哈及沙特阿拉伯的利雅得分別報告，OCA主席阿罕默德親王臨時動議，最高得票者為2030年亞運主辦城市，次高者為2034年主辦城市，最後會員在網上投票，結果多哈繼2006年再度成為亞運東道主，利雅得則為2034年亞運主辦城市。

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