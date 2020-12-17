香港7欖再改期　延至明年11月上演

7欖再延期！香港欖球總會(欖總)和國際欖球理事會(World Rugby) 周四宣佈「香港國際七人欖球賽」將延期至2021年11月5日至7日。

賽事日期一改再改，今年6月賽會決定將賽事延至明年4月2至4日舉行，鑒於新型冠狀病毒「Covid-19」疫情的不穩定性持續，主辦單位相信再改期至2021年下旬是欖總舉辦高水準賽事的最佳時機。賽事效法明年2月已取消的農曆新年煙花匯演和其他慶祝活動，還有其他原定於2021年首季舉行的國際活動需要延後，因而改期。

現時海外和本地感染個案不斷攀升，加上現行的旅遊和檢疫隔離措施，因此在4月份舉行賽事充滿變數。欖總和國際欖球理事會均同意明年秋天檔期符合賽事、球隊和球迷的最大利益。

國際欖球理事會亦落實11月的「香港國際七人欖球賽」將是「滙豐世界七人欖球系列賽2020/21」的煞科站，屆時球隊將感受熱情澎湃的招待。 香港亦是「滙豐世界七人欖球系列賽2021/22」的分站之一，即6個月內有兩個「七欖週末」與眾同樂。

欖總行政總裁麥偉彬(Robbie McRobbie)表示:「我們對從長計議後未能在4月舉辦賽事感到失望，但會在11月全力以赴，並希望世界各地研發和生產疫苗的成果能舒緩旅遊隔離和本地聚會限制措施，讓我們能舉辦享譽國際的『香港國際七人欖球賽』。」

麥偉彬續說:「久別情更切，所以我們有信心11月的賽事將非常獨特，押後的『國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽』45週年誌慶更彌足珍貴。」這將是「香港國際七人欖球賽」45年來首次在春天的傳統檔期外上演。

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