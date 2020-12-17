日本再寫歷史　賽車新星角田裕毅踏上F1舞台

應屆F2賽車總季軍、日籍新星角田裕毅周三（16日）加盟艾法托利車隊，取代俄籍車手基維亞特。這位紅牛青訓車手指自己達成了升上F1的目標後，定會繼續全力以赴比賽，不會辜負車迷的期望。

20歲的角田裕毅2019年在F3戰場上的演出未算標青，以總成績第9名完季，今季首戰F2即曾7次「企櫈仔」，兼3次以首名完賽，贏得車手總成績第三名，合資格獲得F1的超級駕照（Super License），來季他加盟艾法托利，與今季首度取得分站冠軍的加斯利成為隊友。

對上一次有日本車手參加F1賽事已要追溯到2014年的賽季，小林可夢偉代表Caterham車隊出戰阿布扎比大獎賽，角田裕毅在新聞稿中說，登上F1舞台是他一直以來的夢想，他會帶着車迷的期許努力比賽：「像大多數車手一樣，參加F1是我的目標，因此我得知這個消息後非常高興。我必須感謝直至此刻仍與我一同努力的車隊，特別是卡林車隊，今年我在他們身上學到很多東西。我知道有很多日本車迷很期待我明年的表現，我將會帶着他們的期望前進，也會不負所望地全力以赴。」

新一季的F1已定於明年3月在澳洲揭幕，F2總冠軍米克舒麥加將為哈斯車隊上陣，F2總亞軍伊洛特則為法拉利的試車手。10支車隊中，就只剩剛奪車隊「7連霸」的平治及亞軍紅牛各有一席待定。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！