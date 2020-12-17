紅魔來襲！錫菲聯點頂呀？

今晚續有英超快車上演，「紅魔鬼」曼聯作客鬥包尾大幡錫菲聯；曼聯係今季英超作客王，開季至今5場作客聯賽全部贏晒；相反錫菲聯狀態持續低沉，頭12場聯賽只得1分，成為英超有史以來開季成績最差嘅球隊，主場亦難擋「紅魔鬼」來襲，曼聯讓一球波童捧上盤。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

曼聯上周中喺歐聯最後一輪分組賽不敵RB萊比錫，無緣進身16強要轉戰歐霸，現階段可以專心應付聯賽；未踢今輪比賽前，曼聯落後榜首熱刺5分並少踢一場，仍有機會爭上前列甚至問鼎錦標，今場爭勝飢渴感唔會少。

曼聯上場喺打吡戰悶和曼城0比0，今季6場聯賽主場只曾贏過西布朗，但佢哋作客表現就脫胎換骨，開季5場聯賽作客全部贏晒，而且5次都係先失波情況下反勝對手，當中3次淨勝對手2球或以上，睇得出呢班「紅魔」作客爭勝決心更加旺盛。

早前因傷缺席歐聯嘅法國鋒將安東尼馬迪爾，上場聯賽已後備上陣，今場有望復任正選，而且新星格連活特經過季初低潮期，近期亦重拾狀態，配合今季有穩定發揮嘅拉舒福特及進攻核心般奴費南迪斯，連麻煩友保羅普巴日前都開聲話想留隊繼續效力，曼聯無論實力及士氣都有保證。

錫菲聯鋒力疲弱

曼聯今季5場作客聯賽雖然全部先失波，不過錫菲聯今季12場聯賽只入5球，係聯賽入波最少球隊，其中6場主場有4場交白卷，鋒力疲弱難以威脅曼聯大門。而且錫菲聯開季12輪聯賽只得1分，早已創下英超史上最差球隊開季成績，按照佢哋目前嘅狀態，極大可能會繼續刷新呢個不光彩紀錄，今晚遇上曼聯睇怕凶多吉少，「紅魔」讓一球照捧上盤冇甩拖。