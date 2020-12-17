堅持狂牛戰術　艾斯達維港超哥迪奧拿

「喺西班牙個個教練都係咁激動，因為球員有時喺場上唔知點做，另外佢哋都好需要我鼓勵同支持。」倘若大家有留意今屆港超聯，每逢晉峰的比賽，就會看見後備席上，有位光頭外籍男士經常激動地叫喊，原來這位正是有「港超哥迪奧拿」之稱、來自西班牙的晉峰主教練艾斯達維（Joan）。文：李浚湣 圖：鄧曉欣

艾斯達維球員生涯司職中場，擅長組織進攻、傳球，可惜際遇麻麻，加上受傷患困擾，當職業足球員僅短短6年，23歲已經轉戰非職業聯賽，兼任球員及教練。惟執教首季卻意外帶領球隊，獲得聯賽冠軍及升班資格，這次空前成功令Joan毅然報讀教練班，並執掌青年軍，藉此累積經驗。他在35歲正式展開教練生涯，首年已帶領Sporting Mahonés，從西班牙丙級聯賽升班，之後輾轉執教多支乙二級聯賽球隊。來港前一段時間，Joan選擇返回西丙家鄉球隊UE Figueres的懷抱。

來港並不孤單

2019年7月5日─Joan首次踏進香港，他坦言沒有想像過會離開西班牙，至於來港的原因，主要是獲得好朋友兼前冠忠南區門將教練馬克（Marc Gamon）的極力邀請。雖要遠離家鄉，惟Joan對初次體驗香港文化，擴闊視野感興奮。Joan愈說愈興奮，更面露喜悅之色，他開始憶述家人背後對自己的支持，令他更放膽追夢：「仔女分別畢咗業同讀緊大學，我唔使再擔心。佢哋上年仲嚟咗香港幾個星期，陪我行山、去沙灘周圍玩，當然老婆都同意我過嚟啦！」

Joan又笑言自己對香港認識不深，僅從妻子及朋友口中，對這座陌生的城市有些微認識，來港後仍要花一段時間適應：「除咗7月同8月，因為太熱同太潮濕，企喺太陽下練一陣波已經頂唔順之外，基本上都冇咩適應問題。」除此之外，Joan亦指自己英文不好，一開始很難和球員溝通，幸好球員操練態度正面，更經常主動幫忙翻譯，目前語言問題經已解決。

回望在晉峰的1年半時間，Joan直言困難重重，基本上一切都要由零開始：「香港球員對西班牙式踢法，並冇太大了解，佢哋有時甚至唔明白點解要咁做，或者發生緊咩事，所以我要由頭灌輸所有觀念。」

無懼由零開始望踢出獨特性

對於外界認為晉峰依靠本土球員，身形、體能或有所輸蝕，Joan無奈承認大部分港超球隊相當體能化，戰術亦以高波為主。但他認為問題不大，最重要是球員能夠融入自身體系，更希望藉西班牙的短傳戰術，在香港取得成功：「唔使太大隻或者太高，反而係技術性為主，我會堅持採用西班牙式踢法！」他認為球迷應該為晉峰這種獨特性而自豪，期望他們能夠繼續支持球隊。

艾斯達維

Joan Esteva Pomares

出生日期： 1973年4月28日

國籍：西班牙 身高：1米75

曾執教球會：

Sant Cugat （業餘聯賽）

Sporting Mahonés、CE Constancia、CD Castellón、UE Sant Andreu、CE Europa（西班牙乙二級聯賽）

UE Figueres（西班牙丙級聯賽）

克服「硬件」問題帶晉峰留港超

艾斯達維上年剛加盟晉峰時，球隊正身處甲組，這名狂牛教練坦言感到不開心：「甲組球員、場地等水平，同我之前執教嘅球會確實有一定距離。」如今成功升上港超聯，可謂完成了來港後首項個人目標。

不過今屆初戰港超聯，晉峰戰績卻未如理想，開季至今7場賽事未嘗1勝，艾斯達維坦言賽果屬預期之內：「季初球隊受疫情影響，嚴重阻礙我哋練波同操練，令球員欠缺比賽狀態，加上外援遲遲未歸隊，所以『菁英盃』只係當做季前熱身賽。」

Joan表示仍會視留在港超聯為今季目標，認為年輕球員需要留在最高水平賽事，才可透過獲得上陣機會，繼續成長和進步。