羅拔仔首奪世界足球先生　C朗黑面怒睥

效力拜仁慕尼黑嘅波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基，周五(18日)凌晨首度獲選為國際足協年度最佳球員(世界足球先生)，佢以52分得分力壓C朗拿度同美斯兩大球王當選。其他獎項方面，利物浦領隊高普當選最佳教練、拜仁慕尼黑門將紐亞獲選最佳門將、熱刺前鋒孫興民得「普斯卡斯獎」，至於英格蘭球員邦絲則當選最佳女子球員。

今屆國際足協頒獎禮透過視像方式舉行，上季帶領拜仁慕尼黑橫掃歐聯、德甲同德盃冠軍嘅「羅拔仔」被一致睇好，結果佢喺教練、球員、記者同球迷4個界別投別入面都係第1位，以總分52分壓倒C朗拿度(38分)同美斯(35分)當選。

羅拔利雲度夫斯基得獎後表示：「呢個獎好重要，美斯同C朗拿度多年來都踢出最高水平足球，依家我終於可以同佢哋並肩，證明所有努力都冇白費，冇球隊嘅幫助我唔會行到呢一步。我諗我需要時間去冷靜，今晚肯定瞓唔著，我真係好開心。」

有趣嘅係，宣布世界足球先生嗰刻3位候選人都喺視像直播出鏡，當國際足協會長恩法天奴拎住個獎出現喺「羅拔仔」面子，C朗拿度全程雙手交叉放喺胸前，面燶燶咁「睥」實個鏡頭，唔少球迷認為好勝嘅佢係唔忿氣輸畀羅拔利雲度夫斯基。

另外，最佳11人名單分別為艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克、沙治奧拉莫斯、艾方素戴維斯、堤亞高艾簡達拿、甘美治、奇雲迪布尼、美斯、C朗拿度同羅拔利雲度夫斯基