又係作客反勝　曼聯用同一劇本創紀錄

周五(18日)凌晨英超大戰，曼聯繼續用同一個「劇本」比賽，作客錫菲聯先落後之下，憑拉舒福特入2球帶動下反勝3比2，今季6場聯賽作客清一色都係先失波、後反勝，同時令「紅魔鬼」創下多項英超紀錄。

曼聯今場收起正選門將迪基亞，改用甸恩軒達臣把關，勢估唔到甸恩軒達臣倒戈戰踢5分鐘就出事，後場玩組織嗰陣被對手拍甩，麥哥迪克亂軍中為錫菲聯先開紀錄。再次「讓1球」嘅曼聯企穩陣腳後反攻，拉舒福特26分鐘射成1比1平手，7分鐘後安東尼馬迪爾單刀再入一球反超前，51分鐘曼聯反擊再由拉舒福特入波鎖定勝局。錫菲聯完場前3分鐘再由麥哥迪克追番1球，但係為時已晚，曼聯作客反勝3比2。

連埋上季尾在內，曼聯喺英超已錄得作客10連勝，係英格蘭聯賽史上第4支作客10連勝或以上球隊，而終極紀錄係曼城(2017年)同車路士(2008年)保持嘅作客11連勝，曼聯月底作客李斯特城如果贏波，就可以追平紀錄。曼聯亦係英超史上第1隊連續10場作客入2球或以上球隊，就算計埋英超成立前，亦只有1960年嘅熱刺做到呢個走勢。