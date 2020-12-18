首次爭BBC年度最佳　奧蘇用行動為自己拉票

「火箭」奧蘇里雲在桌球壇有幾巴閉、有幾厲害，相信很多球迷及體育人都相當了解，經歷了28年職業生涯，奧蘇今年終於首次獲提名競逐BBC年度體育人物，這亦是自桌球皇帝亨特利自1990年後再有桌球人入選，就連世界桌球巡迴賽（WST）都為他拉票，希望火箭可為桌壇爭口氣。

投票結果將於周日（20日）公布，奧蘇當中最大勁敵是剛贏得第7個F1總冠軍的咸美頓，仲有利物浦的佐敦軒達臣，即使奧蘇今年第6次捧走世界冠軍，但要當選這個體壇榮譽始終被睇低一線。

不過，這位桌壇傳奇周四在世界格蘭披治賽就用行動為自己拉票，面對奇倫威爾森重演今屆世錦賽決賽翻版在落後1比3的劣勢下，以5比3反勝勇闖4強。不過，當中發生一段小插曲，第7局奧蘇的手錶似乎影響到威爾森，當時奧蘇的手錶報時發出聲音：「那只是一隻普通手錶，不過每小時都會報時，當然威爾森正在擊球，時間正好是9點，他叫我熄一熄聲音，最後我隻錶交給了裁判。」莫非這是這場比賽的轉捩點。奧蘇躋身4強後，將與一哥卓林普爭逐。

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