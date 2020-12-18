舒拉寶娃宣布訂婚　未婚夫是威廉王子老友

今年初宣布退役的俄羅斯網壇天后舒拉寶娃，終於找到真愛，與英國富商男友Alexander Gilkes訂婚，周四在個人社交曬恩愛：「從我們相遇的第一天起，我就答應了，這是我們的小秘密，難度不是嗎？」

舒拉寶娃今年33歲，未婚夫41歲，比她年長7年，對於抱得美人歸，Gilkes在個人社交網亦分享喜悅：「感謝你，讓我成為一個幸福的男孩，我期待用一生時間來愛你。」Gilkes是典王的高富帥，據悉與威廉王子相當老友，彼此在伊頓上學時就一直保持聯絡，他與寶娃在2018年首次公開戀情，今年2月在奧斯卡派對上一齊手拖手亮相。

這位網壇前世界一姐過去的情史都不少，當中最為球迷熟悉的是與比她年輕的保加利亞男網名將迪米杜夫的一段情；而其未婚夫Gilkes過去曾有一段婚姻，與著名設計師Misha Nonoo結婚13年，於2016年離婚。

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