孫興民獲年度金球獎　身價升至9000萬歐

國際足協年度頒獎中，亞洲天王孫興民獲得普斯卡斯獎(最佳金球)，熱刺官方大肆宣揚，領隊摩連奴及隊友紛紛祝賀，與此同時，德國《轉會市場》更新老孫轉會身價，向上調整至9000萬歐元(約8.55億港元)，全球排名13。

孫興民獲獎金球相信廣大球迷耳熟能詳，是上季英超對般尼一仗對熱刺嘅長途奔襲，此入球擊敗蘇亞雷斯巴塞隆拿對馬略卡嘅後腳入波，以及迪阿拉斯卡達法林明高對施亞拉嘅倒掛金勾。

老孫得獎，熱刺上下相當興奮，「寸王」摩連奴拍咗條短片恭喜佢，片長約12秒，佢話：「返緊屋企，睇住國際足協直播，老孫，普斯卡斯獎，球季最佳入球，老孫實至名歸。」

孫興民得獎後上載一段影片，內容係佢對住部電話多謝已轉會賓菲加嘅「超人」維頓漢，原因係呢個金球係維頓漢喺自己後場「助攻」，之後老孫帶住個波一路殺上去射入埋，所以老孫要多謝佢。

至於孫興民嘅身價更如火箭升空，該位南韓國腳今季為熱刺射入11球，係球隊首席射手，而佢嘅轉會身價由2個月前嘅7500萬歐元上升至9000萬歐元，全球身價排名第13位，英超排第7，左翼排第4。