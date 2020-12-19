16歲零28日！莫高高轟入世界波創紀錄

周六(19日)凌晨德甲出現歷史性一刻，多蒙特新星尤素法莫高高勁射破網，以16歲零28日成為德甲史上最年輕入波嘅球員，可惜多蒙特最終仍然作客以1比2不敵柏林聯。

由於主力射手艾寧夏蘭特養傷，尤素法莫高高上場對雲達不來梅，已經成為德甲史上最年輕正選上陣球員。呢位德國新星今場繼續擔正，佢喺上半場補時幾乎為球隊先開紀錄，可惜射中柱唔入。

柏林聯避過一劫，果然有後福，換邊後由前鋒艾禾尼爾近門頂入領先。踢到60分鐘，球迷最期待畫面出現，尤素法莫高高接應直傳，喺禁區左路勁射入網，為多蒙特扳平1比1，佢亦成為德甲史上最年輕入波嘅球員。

僅過2分鐘，尤素法莫高高又有入波機會，但佢今次射門，被門將盧菲救到。不過，好景不常，多蒙特之後又失守，被柏林聯中堅馬雲費特列治頂入，輸1比2，近3場聯賽輸2場，爭標機會大受打擊。

雖然多蒙特輸波，但尤素法莫高高表現大勇，實力遠超同齡球員，被睇好可以成為新世代球王。