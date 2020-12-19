連破4大紀錄　莫高高曾惹報細數疑雲

出生於2004年11月20日嘅尤素法莫高高上個月終於滿16歲，符合德甲最低年齡上陣門檻，隨即喺對哈化柏林一役，獲派後備上陣，以16歲零1日打破前多蒙特中場紐尼沙軒保持咗15年嘅德甲最年輕上陣球員紀錄(16歲零333日)。

其後多蒙特喺歐聯作客以2比1反勝辛尼特，尤素法莫高高又係後備上陣，以16歲零18日成為歐聯史上最年輕上陣球員，上輪德甲打破最年輕正選上陣球員紀錄，今場打破埋最年輕入波球員紀錄。

其實尤素法莫高高早已大放光芒，上季以14歲之齡為多蒙特U19上陣，首場比賽就射入6球，協助球隊大勝9比2，佢踢德國U16國家隊亦超晒班，今年成為德國U20小國腳，絕對係「神童級射手」。

呢位新星今年1月開始同多蒙特一隊操練，但根據規則，佢要滿16歲先至可以踢德甲，否則可能已經一早破晒各大紀錄

由於尤素法莫高高實力遠勝同齡球員，甚至太超班，加上佢喺喀麥隆出世，10歲先至移居德國，一度被輿論質疑佢年齡可能報細數。

喀麥隆名宿伊度奧建議巴塞隆拿應該收購尤素法莫高高，做美斯接班人，睇好成為下一位球王。