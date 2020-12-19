英超對決 拖肥阿仙奴邊個腳風順？
2020年12月19日 12:00
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周日1:30am 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴
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周六賽事焦點，必屬英超聖誕快車「拖肥」愛華頓於主場迎戰阿仙奴。之前陷於低潮的愛華頓近2場連贏車路士及李斯特城，更要保持不失球，防線回穩是反彈主因。
不過占士洛迪古斯因傷上陣成疑，季初入球不斷的卡維特利雲，近4場聯賽僅入1球，腳風欠順。
阿仙奴隊長奧巴美揚雖然上場有入球，但只是他今季聯賽第3個入球，阿仙奴近4場聯賽作客僅入1球，全開2球或以下，更有格列沙加及加比爾馬加希斯停賽，今仗必定先做好防守，捧2.5球入球細為妙。
名家：法達斯維
焦點賽事直播表
周六1:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 廣島三箭
香港開電視77台、有線661、601台
周六1:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒
有線662、602台
周六8:00pm 亞冠 柏斯波利斯 Vs 蔚山現代
Now671、有線651、611
周六8:30pm 英超 水晶宮 Vs 利物浦
Now621、611
周六9:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 艾爾切
Now632
周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 曼城
Now621
周六11:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 華倫西亞
ViuTV99台、Now632、611
周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 克羅托內
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日1:30am 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴
Now621
周日1:30am 西甲 利雲特 Vs 皇家蘇斯達
Now632
周日3:45am 意甲 帕爾馬 Vs 祖雲達斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 英超 紐卡素 Vs 富咸
Now621