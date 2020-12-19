英超對決　拖肥阿仙奴邊個腳風順？

周六賽事焦點，必屬英超聖誕快車「拖肥」愛華頓於主場迎戰阿仙奴。之前陷於低潮的愛華頓近2場連贏車路士及李斯特城，更要保持不失球，防線回穩是反彈主因。

不過占士洛迪古斯因傷上陣成疑，季初入球不斷的卡維特利雲，近4場聯賽僅入1球，腳風欠順。

阿仙奴隊長奧巴美揚雖然上場有入球，但只是他今季聯賽第3個入球，阿仙奴近4場聯賽作客僅入1球，全開2球或以下，更有格列沙加及加比爾馬加希斯停賽，今仗必定先做好防守，捧2.5球入球細為妙。

名家：法達斯維

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 廣島三箭

香港開電視77台、有線661、601台

周六1:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周六8:00pm 亞冠 柏斯波利斯 Vs 蔚山現代

Now671、有線651、611

周六8:30pm 英超 水晶宮 Vs 利物浦

Now621、611

周六9:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 艾爾切

Now632

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 曼城

Now621

周六11:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 華倫西亞

ViuTV99台、Now632、611

周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴

Now621

周日1:30am 西甲 利雲特 Vs 皇家蘇斯達

Now632

周日3:45am 意甲 帕爾馬 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 紐卡素 Vs 富咸

Now621