英超早場　利物浦入宮歎私房菜

英超周六晚早場有大戰上演，水晶宮主場迎戰當旺嘅利物浦。「紅軍」今季作客成績唔好，不過今場係反彈大好時機，事關利物浦近年踢法剋制水晶宮，主隊唯一板斧穩守突擊，對住利物浦係毫無用武之地，而且水晶宮主場表現比起作客失色，今場博利物浦可以打破作客不勝走勢，客W係信心之選。（now 621/611周六晚上8時30分直播）

利物浦今季衞冕路面對激烈競爭，熱刺、車路士等都展示出爭標實力，「紅軍」每場都不容有失。好在利物浦喺快車首站，主場藉羅拔圖法明奴臨完場絕殺，以2比1擊敗熱刺，並以3分優勢反超對方升上榜首，士氣高昂。雖然「紅軍」近5場聯賽作客4和1負，不過領隊高普已講明要正視作客不濟嘅問題，相信今場會有所準備。

利物浦目前有華基爾雲迪積克、祖高美斯等後防傷兵，但前線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴組成嘅超班鋒線，仍然足以撕破任何球隊防線。面對水晶宮最擅長嘅快速快擊踢法，利物浦球員高強度逼搶，以及速度唔弱嘅後場球員，往往能夠將對方壓制，因此兩隊過去6次交鋒，全部都由利物浦贏出，包括對上3季造訪水晶宮主場都能夠全取3分。

水晶宮以韋費特沙夏為首嘅反擊戰，喺作客比賽嘅發揮比主場更好，上場作客1比1賽和韋斯咸成功搶分，今季5場勝仗入面，有3場都係喺作客情況下拎到，而且箭頭賓迪基今場要停賽無緣倒戈，主場對「剋星」利物浦凶多吉少。

利物浦近6次對水晶宮成績

6勝 100%

古亞達

尼達利基尼‧加利卡希爾‧高耶迪‧雲安荷特

舒洛比‧米利禾積域‧麥亞瑟‧伊比爾治伊斯

佐敦阿休‧韋費特沙夏

艾利臣比加

阿歷山大阿諾特‧祖爾麥迪比‧法賓奴泰華利斯‧安德魯羅拔臣

韋拿杜姆‧佐敦軒達臣‧拿比基達

沙迪奧文尼‧羅拔圖法明奴‧穆罕默德沙拿