利物浦開殺戒　7比0大炒水晶宮

英超聖誕快車周六(19日)早場，利物浦4位射手南野拓實、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴，以及穆罕默德沙拿均取得「士哥」，以7比0大炒水晶宮，聯賽作客5場不勝後重上勝軌，贏波後以31分高踞榜首。

開賽3分鐘利物浦閃電入波，文尼作出致命傳送，今仗頂替沙拿踢正選嘅南野拓實在12碼點射地波死角入網，利物浦領先1比0，南野拓實取得首個英超入球。

水晶宮倚靠韋費特沙夏單箭頭在前線搵食，24分鐘佐敦阿休右路殺落底線傳中，沙夏中路接應可惜「人前波後」門前失機，利物浦4人防線阿歷山大阿諾特、祖爾麥迪比、法賓奴泰華利斯及安德魯羅拔臣，應付水晶宮攻勢尚算輕鬆。

利物浦35分鐘擴大比數，法明奴中路傳入禁區，文尼背對龍門擺脫倒戈嘅尼達利基尼勁射破網，44分鐘，安德魯羅拔臣左路傳中，法明奴禁區內控定，右腳面一彈入網，紅軍領先3比0返入更衣室。

下半場紅軍保持優勢，52分鐘佐敦軒達臣接應阿諾特右路回傳，禁區頂熨射死角入網，利物浦贏到4比0。其後紅軍由沙拿入替文尼，68分鐘沙拿右路斜直線送交法明奴單刀埋門並挑射入網，個人梅開二度，賽事末段水晶宮已經散晒，沙拿輕易起孖，利物浦最終以7比0大勝完場。