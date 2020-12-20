阿仙奴又輸波　降班不是夢

今季表現奇差嘅阿仙奴，周日(20日)凌晨英超作客愛華頓再輸1比2，近7場聯賽未逢1勝，依家只係距離降班區域4分，絕對有機會降班。領隊阿迪達帥位亦岌岌可危，有博彩公司已經將佢列為英超下個被炒領隊頂頭大熱。

阿仙奴有王牌前鋒奧巴美揚賽前受傷缺陣，22分鐘更冇運先輸，愛華頓前鋒卡維特利雲接應傳中頭槌，省中洛賀丁後直飛死角。阿仙奴45分鐘由美蘭尼爾斯博到12碼，尼高拉斯比比操刀追成平手。

點知臨完半場前，愛華頓中堅耶利文拿接應角球頂入，阿仙奴半場落後1比2。阿仙奴下半場反撲圍攻，但大衞雷斯射門中柱，多次攻勢都係去到最後一腳失之交臂，最終都係輸波收場。

「兵工廠」近7場聯賽2和5負暫排15位，如果白禮頓周日晚(20日)贏埋錫菲聯，阿仙奴就會跌落16位，依家只係領先尾3般尼(踢少2場)同尾4富咸4分，降班危機相當嚴重。

阿仙奴連續7場聯賽不勝，係英超史上第3次，之前兩次分別係格拉咸(92/93球季)同艾美利/龍格保(19/20球季)，上季同一時段艾美利就被炒收場。

著名博彩公司Bet Victor已將阿迪達列為1.8倍英超下個被炒領隊大熱，甚至衰過榜尾錫菲聯領隊韋達(2倍)。對於自己帥位危機，阿迪達賽後表示：「我明白，但我依家嘅力量同精神都放晒喺點樣帶球隊走出困局，無可否認戰績係阿仙奴不能夠接受。」