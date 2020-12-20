英超2串1　大Sam叔有超強數據　

2020年12月20日 12:00
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    周一3:15am 英超 西布朗 Vs 阿士東維拉
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    星期日英超早場開8點，白禮頓對錫菲聯，白禮頓主場讓半一，相信佢哋成季都未試過要讓咁多，因為對手係錫菲聯嘛，呢隊錫菲聯好嘢嚟架，打到13輪只係得1分，真係人見人愛。
    西布朗對阿士東維拉，西布朗有7分排尾二，仲啱啱炒咗教練，全力護級，新上任主帥，就係救火隊長艾拿戴斯，大Sam叔之前4次新上任，首場比賽都打穩陣波，全部開細，照跟啦。
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    過關2x1
    (日)15 白禮頓 對 錫菲聯 上盤(-0.5/-1)
    (日)51 西布朗 對 阿士東維拉 細(2.5球)
    賠率：3.52倍
    焦點賽事直播表
    周日1:00pm 日乙 福岡黃蜂 Vs 德島漩渦
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    周日7:30pm 意甲 拖連奴 Vs 博洛尼亞
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    周日8:00pm 英超 白禮頓 Vs 錫菲聯
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    周日10:00pm 意甲 國際米蘭 Vs 史柏斯亞
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    周日10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs AC米蘭
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    周日10:15pm 英超 熱刺 Vs 李斯特城
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    周一0:30am 英超 曼聯 Vs 列斯聯
    Now 621、611
    周一1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 羅馬
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台
    周一3:15am 英超 西布朗 Vs 阿士東維拉
    Now621
    周一3:45am 意甲 拉素 Vs 拿玻里
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周一4:00am 西甲 伊巴 Vs 皇家馬德里
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