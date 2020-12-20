曼聯列斯聯恩怨情仇　締造簡東拿傳奇

相隔16年之後，周日(20日)深夜將再次上演英超「玫瑰打吡」，曼聯主場對列斯聯，兩隊因為地方歷史，以至球賽競技，留下好多牙齒印，由場內鬥到場外，絕對係球壇史上最水火不容嘅世仇。當中以1992年曼聯簽入列斯聯球星簡東拿，成為奧脫福大帝，開啟紅魔鬼王朝最為經典。

曼聯同列斯聯屬於英格蘭北部老牌球會，早於15世紀，蘭開夏郡同約克郡之間發生「玫瑰戰爭」，令兩地人民種下根深柢固敵意，呢種對立到咗現代，轉移至球場。

上世紀90年代英超誕生之前1季，即1991/92年度球季，列斯聯力壓曼聯勇奪英甲（當時英格蘭頂級聯賽）冠軍，但曼聯隨即收購當時列斯聯王牌簡東拿，此消彼長之下，曼聯成為英超王者。

反觀，列斯聯失去「簡大帝」之後，球隊表現一直浮浮沉沉，最終喺2004年降班，直至今季先至重上英超。曼聯呢招「收購戰術」成功摧毀死敵，至今唔少列斯聯球迷仍然耿耿於懷，仇人見面分外眼紅，今場一定打甩髀。