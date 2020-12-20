寸王發功！熱刺獵狐玩大佢

周日(20)晚英超重頭戲，熱刺主場硬撼李斯特城，唔單止係英超冠軍之爭，亦係神射手之爭。熱刺孖寶孫興民同哈利卡尼弗到震，「狐狸」亦有Big 6殺手占美華迪掛帥，加埋占士麥迪臣同哈維班尼斯，鋒力同樣唔簡單，兩軍近7次聯賽交手合共炮製31球，6次總入球開3球或以上，今場肯定入球停不了。（Now 621周日晚10時15分直播）

熱刺上周中作客利物浦以1比2輸波，被紅軍搶咗1哥位，唔想被進一步拋離，今場定必搏盡，好彩兩大王牌都弗，今季聯賽合共轟入20球，已經喺聯賽射入11球嘅孫興民，啱啱獲國際足協「普斯卡斯獎」沖喜，而熱刺天王哈利卡尼過去6季喺聖誕、新年快車上陣24場入23球，平均每場接近入1球，效率奇高，今季有力延續這個優良傳統。

今月初主場對阿仙奴嘅北倫敦打吡，熱刺憑呢對孖寶各建一功，以及互相助攻以2比0獲勝，演出絲絲入扣，默契十足，連同呢場在內，熱刺聯賽連盃賽主場已經6連勝，地頭出擊當然要繼續爭取士哥爭勝。

李斯特城今季有占美華迪大爆發，球隊今季6場聯賽作客5勝1負，包括擊敗曼城及阿仙奴2支Big 6球隊，「華Dee」喺作客5比2大勝曼城一役演出帽子戲法，作客贏阿仙奴亦一箭定江山。

占美華迪向來係強隊剋星，歷來同英超Big 6交手70次，一共射入38球，而且佢今季10個聯賽入球，有8球於客場取得，再加上今季無論盃賽定聯賽都表現出色嘅占士麥迪臣同哈維班尼斯幫拖，作客入波冇難度，2.5球大必捧。