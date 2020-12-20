路縱難行不言棄　曾錦濤無悔當初的選擇

「1989年呢一年嘅球員冇晒咁滯，除咗龍門，原本跟「陳Sir」陳曉明嘅班底真係冇晒……。」聽到曾錦濤這一句話後，猛然發覺，生於1989年、目前仍在港超聯立足的球員，「五隻手指數得晒」。在港足冰河時期選擇走職業球員這條路，縱然難行，但他無悔當初的選擇。 文：王藝霖

回想當年剛出道，人工僅得數千元，曾錦濤就是在那個年代決定以足球成為職業。「嗰陣好多球隊都出7隻鬼，競爭太大，加上人工太低，可以話最差嘅年代。」你可以說是生不逢時，但其實換個角度，也是一種鍛鍊，可以令人磨練出過人的意志。

「真係鍾意足球，好難話突然放棄。」為愛堅持，似乎是簡單的道理，但特別在經歷2009年東亞運奪金後，「阿濤」更能確定，自己沒有選錯路。「當時成個比賽都冇踢過，臨危受命第一場就踢決賽，仲要係正選，當時感覺係好驚，但一開波冇得你驚，有幾多跑幾多。」事隔11年，奪金一刻仍歷歷在目，他更笑說當時留下激動的眼淚：「咁多年都未試過，原來真係會喊出嚟。」

舊記憶當然美好，但這個高峰後，曾錦濤的足球路，只能用平穩來形容，沒有大起大跌不夠精彩？他卻認為自己已經很「好彩」。「去到傑志同東方，起碼喺大會冇咁容易畀人淘汰，同埋早幾年喺傑志跟住『均宜』、『嘉緯』進步得快又學到嘢，好過喺出面浮浮沉沉。」

由香港08出道到華家堡，再加盟傑志、東方，奪過不少錦標，亦踏入了「而立之年」，但他仍然希望繼續前進，更期望再次入選港隊。「踢得波就想代表自己嘅地區！」這顆89年的「滄海遺珠」始終堅信，隨時準備好自己，就是對這個最愛和自己最好的交代。

【曾錦濤檔案】

出生日期：1989年6月21日

身高：1米75

司職：左、右後衞

現效力球隊：理文

曾效力球隊：香港08、華家堡、傑志、東方龍獅

婚姻狀況：已婚；太太Rosanna

加盟理文目標踢亞洲賽

新季加盟理文，曾錦濤分別與兩位舊同事團聚，他們分別是陳曉明教練和助教曾昭達：「以前同陳Sir喺香港08合作，同達Sir就細細個喺港青，到華家堡都一齊。」當時未獲東方續約，「達Sir」這個舊隊友立刻致電，雙方一拍即合，只消十數分鐘就傾成並加盟。

在傑志和東方兩隊都奪過不少冠軍，但「阿濤」卻最希望，可以與理文一起打入亞洲賽：「理文近兩年慢慢進步，開始有自己嘅踢法，證明佢哋已經由一支新球隊變成強隊，依家唔係再齋講踢得好，而係拎成績嘅時候。」

雖然復賽沒有參與，他自認與球隊默契未屬最好，但就期待自己能透過比賽盡快融入，拎冠軍之餘，亦可以與隊友齊齊挑戰亞洲賽。