海鷗有韋碧克降臨！錫菲聯臨尾香未開齋

周日晚（20日）英超頭場，開咧戰績奇差嘅錫菲聯，喺打少個嘅劣勢之下，雖然作客先開紀錄，但臨尾香被「海鷗」白禮頓嘅韋碧克建奇功逼和1:1，仍未打開今季聯賽勝利之門，黑到冇朋友。

錫菲聯頭13場聯賽只得1和12負，創下英超開季最差紀錄，白禮頓遇弱一開波即藉地利搶攻，其中李安度杜沙特非常活躍，先喺右路窄位抽射被救出，之後佢再喺邊路橫傳畀馬奧比，可惜佢快射卻「撳死」咗個波，無功而還。被圍攻嘅錫菲聯，完半場前仲禍不單行，有中場隆特史譚因怒剷對手「直紅」出場，被迫10人應戰。易邊後「海鷗」繼續狂攻，可惜李安度杜沙特兩度失機，錫菲聯其後換入積頓保利，佢喺63分鐘接應麥哥迪克妙傳快射，省到對手改變方向破網，呢位20歲小將首度為球隊出戰英超即有士哥，可惜完場前被白禮頓嘅後備奇兵韋碧克混戰中扳平，咁樣嘔番2分出嚟，認真唔抵。

錫菲聯雖然今季打咗14場聯賽都未開齋，但查實表現逐漸有起色，連埋上仗僅負曼聯2:3，連續2場受讓都贏盤，嚟緊嘅聖誕快車主場對愛華頓又有得受讓，隨時再開下盤，要繼續吼實佢哋。