曼聯轟6球狂炒列斯聯　費Sir退休後第1次

曼聯火力大爆發！周一(21日)凌晨英超焦點大戰，曼聯喺奧脫福球場展現出驚人火力，開波20分鐘連入3球之下，主場6比2大炒列斯聯，亦係曼聯自傳奇領隊費格遜退休之後，第1次喺英超單場攻入6球，蘇格蘭中場麥湯米尼意外成為關鍵人物。

曼聯今場大屠殺序幕由麥湯米尼揭開，呢位蘇格蘭中場開波唔夠2分鐘就遠射建功，1分鐘後佢再喺禁區妙射擴大比數，短短3分鐘已經領先2球。曼聯踢到順風順水，般奴費南迪斯同域陀連迪洛夫之後分別建功，列斯聯就靠李安谷巴完半場前破蛋。

換邊後列斯聯仍勇於進攻，啱晒曼聯最擅展嘅反擊踢法，66分鐘丹尼爾占士禁區內射成5比1，4分鐘後安東尼馬迪爾博到12碼，由般奴費南迪斯操刀入到第6球；列斯聯73分鐘由史超活達拉斯追番1球，但仍然難阻曼聯大勝6比2。

曼聯自從費格遜退休之後，今次係第1次喺英超單場攻入6球或以上，「紅魔鬼」對上一次做到，已經要數到2011年8比2狂數阿仙奴嘅經典之戰。曼聯領隊蘇斯克查賽後表示，呢場波應該可以入12球：「場波可以係12比4，我對球隊製造嘅機會感到開心，格連活特、拉舒福特同安東尼馬迪爾3大前鋒都冇入波，仍然有咁嘅紀錄係值得開心。」