基亞利殊超惹火　維拉請大Sam食悶棍

周一(21日)凌晨英超，愈戰愈勇嘅阿士東維拉作客3比0大破西布朗，令首度帶領西布朗出賽嘅艾拿戴斯慘食悶棍。阿士東維拉中場基亞利殊今場主宰球隊進攻，仲搞到西布早段就要打少個，成為維拉贏波關鍵人物。

阿士東維拉翼鋒安華艾加斯近期腳風極順，今場5分鐘就為客隊先拔頭籌，西布朗中場積基李華摩亞36分鐘粗野飛鏟基亞利殊，直接被紅牌趕出場。維拉84分鐘有基亞利殊助攻貝特蘭查奧爾入波，完場前2分鐘基亞利殊帶波殺入禁區再博到12碼，安華艾加斯操刀個人梅開二度，帶領維拉大勝3比0。

基亞利殊今場演出八面玲瓏，雖然帳面上只有1次助攻，但佢全場8次為隊友製造機會，係英超近5季作客賽事中單人製造機會最多紀錄，基亞利殊今季喺「生波」情況下製造38次機會，更加係歐洲5大聯賽第1位。

面對基亞利殊嘅強大威脅，唔少對手都要用粗野攔截對付，自上季開始至今積基李華摩亞係第4個因侵犯基亞利殊而食紅牌球員(包括兩黃一紅)，係同期英超No.1「惹火人物」。