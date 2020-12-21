港超聯　澳洲中鋒卡希爾加盟冠忠南區

冠忠南區周一（21日）透過官方Facebook專頁宣佈，由澳職中岸水手借入20歲年青澳洲前鋒卡希爾，這位「00後」袋鼠兵將成為球隊陣中第6位外援，並有望加強前場攻力。

卡希爾出身於紐卡素噴射機青年軍，2015年加入中岸水手青年軍，2019年轉踢澳洲大學賽事，一年後成為中岸水手一隊球員。他在青年及大學賽事多次成為神射手，身高183cm的卡希爾對於今次加盟冠忠南區充滿期待：「冠忠南區在主教練列文帶領及隊友出色表現下，取得不俗的開季成績，而我加入球隊後，最重要是協助球隊繼續保持這個走勢，我會盡力協助球隊能夠得到好成績。為了更了解香港足球，我翻看了過去幾季港超聯比賽片段，這裡有很多出色球員，對於我是一個很好多的挑戰機會，始終是首次離開家鄉去到一個新環境踢球。」

主教練列文對於卡希爾來投感到開心，因為球隊陣容得到進一步加強，列文說：「卡希爾是一位年輕而充滿飢渴感的射手，而且在澳洲接受過很好訓練。這次外借機會對他來說是一個寶貴的經驗及機會，而我認為他可以為球隊帶來很多入球機會，亦相信隊友會幫助他適應香港生活。」

卡希爾正式以借用身份加盟，亦展開中岸水手與冠忠南區的長期合作夥伴關係，列文特別提到冠忠南區希望在將來派遣一些優秀的年青球員去到中岸水手訓練。

球員資料：

卡希爾Matthew John Cahill

出生日期：2000年8月6日（20歲)

身高：1.83米

位置：前鋒

球衣號碼：17

曾效力球會：中岸水手