虎父無犬子　繼承父業賽道飛馳

睽違8年，「舒麥加」姓氏再次出現在一級方程式（F1）賽車殿堂上，不論是否法拉利擁躉都雀躍非常，希望米克舒麥加能繼承父親的豐功偉業。F1自1950年開辦以來，一共有770多位車手有能力登上賽道飛馳，當中只有13位車手「子承父業」，要數父子倆均有顯赫成就更見罕有。「成功需父幹」，父親名揚天下或許能使下一代的發展一帆風順，但不可勝數的期許或者會為他們徒添壓力，能不能駛出一番事業，除了靠賽車硬件，還看他們有沒有強大的心臟。文：伍靖華

【洛辛保一門雙傑兩奪世一】

「街頭霸王」奇奇洛辛保（Keke Rosberg）是首位成為F1常規車手的芬蘭人，1978年起征戰首個職業賽季，所獲的5個分站冠軍，有4個都是在街道賽上贏得因而得此稱號。Keke在一場非錦標賽的「雨戰」一戰成名，但之後發揮不穩，表現無以為繼，為延續其F1生涯，他離開Theodore車隊，先後轉投Wolf及Fittipaldi兩大車隊陣營，惜劇本一次又一次重演，未能完成比賽的畫面俯拾皆是，甚至試過整個賽季未有得分。

1982年Keke獲威廉士老闆賞識加入車隊，終於如願贏得世界冠軍，有趣的是他全季只贏過1次分站冠軍，同時該賽季亦沒有任何1位車手贏得兩場以上的比賽。4年後他宣布引退，但他並沒有完全離開賽車界，他成立並投資車隊，再涉足到車手經理人的行列，更為車迷帶來了自己的兒子——洛辛保（Nico Rosberg）。

急流勇退家人至上

2013年賽季，Nico在父親也曾經贏過的摩納哥站封王，兩仔爺相隔30年在同一地方站上頒獎台最高一級，還連續3屆贏得摩納哥GP。小洛辛保承繼的不只爸爸在賽道上的拚搏精神，還有父親的頭盔。Keke的頭盔設計以芬蘭國旗作設計藍本，白色為主，配以藍色矩形，Nico出道前期以灰色取代藍色並加上火焰圖案，強調自己的決心及能力不遜於爸爸，是世界冠軍寶座的競爭者，幾經努力後終在2016年夢想成真，不過Nico成為世界冠軍的5天後便宣布退出F1，決定將時間留給家人。兩父子關係非常要好，Keke說自己在兒子還是車手時，總會在正賽前向他傳遞鼓勵說話，而最近他們更一齊擔任啤酒品牌代言人，聯袂宣揚「飲酒不駕車」的訊息。

奇奇洛辛保

分站冠軍：5

頒獎台：17

世界冠軍：1（1982）

曾效車隊：

Theodore、ATS、Wolf、Fittipaldi、威廉士、麥拿侖

洛辛保

分站冠軍：23

頒獎台：57

世界冠軍：1（2016）

曾效車隊：

威廉士、平治

【坐上賽車希爾父子連成一線】

英國的希爾父子是F1史上首對世界冠軍的血脈傳承，葛咸希爾（Graham Hill）雖然在「高齡」24歲才取得車手資格，但他用表現迅速證明自己是位頂尖車手，10年間橫掃F1、Indy500賽及利曼24小時耐力賽3大比賽的冠軍，使得他成為至今唯一一位「3冠王」車手，紀錄既前無古人，也後無來者。

1975年11月，老希爾在大霧中駕着飛機，試圖降落着陸卻意外失事，一行5人無一生還，當時他的兒子戴蒙希爾（Damon Hill）只得15歲，面對翻天覆地的變化，小希爾子兼父職，並繼承父親留給他的天賦，成年後投身賽車技術開發行列。31歲粉墨登場為Brabham逐鹿，相比爸爸在F1賽道初試啼聲還要年長7歲，次季他轉投威廉士，雖被當作第2車手看待，就算排頭位起步亦被下令要讓位給當時車隊的首席車手保魯斯（Alain Prost）。1995年賽季，希爾如願以威廉士車隊首席車手身分角逐世界冠軍，並在翌季以36歲之齡登上世界冠軍之巔。

兒子沉穩不及葛咸狂野

希爾曾說駕駛着賽車就好像去世的父親再次復活在他跟前一樣，他走上F1的這條路在某程度上亦是父親的傳承，是兩父子的連結，但也因父親的聲名大噪，使得希爾整個職業生涯不斷陷入比較漩渦，尤其是他在落後時超車的能力，沉默穩定的性格讓他欠奉天才車手的靈機一動，也使他每每在落後時都只能望塵莫及，在1999年賽季，希爾戰畢最後1站鈴鹿站便退下火線，結束7年的F1生涯。

葛咸希爾

分站冠軍：14

頒獎台：36

世界冠軍：2（1962、1968）

曾效車隊：蓮花、BRM、

Brabham、希爾

希爾

分站冠軍：22

頒獎台：42

世界冠軍：1（1996）

曾效車隊：Brabham、

威廉士、Arrows、Jordan

【麥斯仔風格狠辣打天下】

韋斯塔本（Jos Verstappen）跟一般賽車手的故事類似，也是由小就開始接觸賽車，然後慢慢升上F1。在職業生涯依始，與「車神」舒麥加拍檔的他雖未有贏過任何分站冠軍，但也曾經兩度以第3名站上頒獎台，接受大家的掌聲與歡呼，在退休前被譽為荷蘭史上最成功的賽車手。

可是大家也沒有想過，Jos的兒子麥斯韋斯塔本（Max Verstappen）不僅繼承父親的衣缽，還青出於藍，2015年澳洲大獎賽，Max以17歲166日之齡登場，是F1史上最年輕的首發車手。1年後，剛成年的他升上了Rosso的母車隊紅牛，在西班牙大獎賽出戰其「地標戰」；第4名起步的他受惠於平治兩位車手的退場而升上次席，及後採取「兩停策略」智取當時的隊友列卡度，進佔第1位置，又在比賽末段成功防守「冰人」拉哥倫的攻擊，終於在18歲228日奪得首個分站冠軍，取代了4屆世界冠軍維度爾，成為最年輕的分站冠軍得主，當上紅牛車手後的首8場比賽，Max已上頒獎台4次。

目標瞄準世界冠軍

Max的出色表現受到紅牛車隊器重和讚賞，但其過於進取的駕駛風格亦受盡批評，更曾被FIA警告。Max在初上F1時，就常因為太過急進而導致失分，但經歷數個賽季的洗禮，心態及技術愈趨成熟，今季他與咸美頓和保迪斯爭崩頭的畫面屢見不鮮，也讓很多人寄望他成為最年輕的世界冠軍，連爸爸Jos都深信兒子力足登上世界之顛：「只要他在下季能有一輛具競爭力的戰車，紅牛不用擔心任何事，目標一定是成為世界冠軍。」Max以第3名完成2020賽季，僅落後2名平治車手咸美頓和保迪斯，並11度「企櫈仔」，絕對是冠軍的有力競爭者。

麥斯韋斯塔本

分站冠軍：10

頒獎台：42

世界冠軍：0

曾效車隊：Toro Rosso、紅牛

韋斯塔本

分站冠軍：0

頒獎台：2

世界冠軍：0

曾效車隊：Benetton、Simtek、Footwork、Tyrrell、Stewart、Arrows、Minardi

【「車神」舒麥加滑雪意外7年未露面】

7屆世界冠軍舒麥加2013年12月與家人在法國阿爾卑斯山滑雪時，發生意外頭部撞石，腦部嚴重受損陷入醫學昏迷狀態半年，「車神」意外後一直未有公開露面。

家人對舒麥加的病情非常保護，只有獲其妻Corinna允許的親友才可探望「車神」，有傳舒麥加正身處日內瓦湖畔的豪宅療養，醫療費用每星期高達12.4萬歐元（約113萬港元）。

這位7屆世界冠軍的前法拉利車隊經理、現任FIA主席托特接受訪問時指出，曾與舒麥加在瑞士豪宅內一起觀賞F1賽事，他指「車神」正努力克服病痛，並有最好的醫療團隊和他保持戰鬥，但他亦承認舒麥加「不能像以前一樣的溝通。」F1總裁艾利史東則對舒麥加的康復進度說：「我相信當他轉好時，他就會出來解答大家所有的疑問。」

意大利名模Elisabetta Gregoraci對舒麥加的病情持不同想法，她在真人秀節目稱舒麥加不能說話，只能用眼神跟其他人交流溝通。而神經外科醫生Erich Riederer亦表示：「舒密加已清醒但沒有反應，他也許可以坐起來，在別人幫助下行一兩步，僅此而已。」孰是孰非可能要「車神」現身才能釐清。不過兒子米克來季代表夏斯上陣，定能給父親極大安慰。