膺BBC風雲人物　咸美頓7冠平車神紀錄

2020年BBC年度體壇風雲人物結果出爐，咸美頓憑藉追平「車神」舒麥加7奪世界冠軍紀錄，當選年度體壇風雲人物，繼2014年後再次奪獎，而贏得第6個世錦賽冠軍的奧蘇利雲，即使有桌球界上下為他拉票，亦無緣得獎，甚至未能躋身三甲。

咸美頓上周五（18日）獲國際汽車聯會封為車壇年度人物，雖然「黑帝」在薩基爾站前證實確診新冠肺炎，但無阻他在剛完結的2020年度賽季屢創新猷，不但在土耳奇站提早鎖定F1生涯第7冠，成功追平舒麥加7次奪得總冠軍的紀錄，協助平治車隊順利贏得破紀錄的車隊「七連霸」，同時超越「車王」所保持的最多分站冠軍紀錄，將紀錄推高到95次，本季17個大獎賽收穫了11個分站冠軍，體壇風雲人物的頭銜當之無愧，他感謝所有投下信任一票的人：「能在眾多優秀的候選人中當選，我要感謝所有投票給我的人，我沒期望過自己能當選。我也想跟每個人說一聲聖誕快樂，這是不平常的一年，希望所有前線人員和全世界的孩子，在這艱難的時期都能保持積極樂觀的態度，我也會為你們帶來正能量。」

咸美頓繼2014年後再次榮膺年度體壇風雲人物，是BBC年度體壇風雲人物選舉自1954年創辦以來，第5個能獲獎多於一次的人，不僅如此，咸美頓6次位列年度體壇風雲人物前三位，是次數最多的運動員。而今年第6度贏得世錦賽冠軍的奧蘇利雲亦有入選，是事隔30年後再有桌球選手入圍，着名桌球手希堅斯及宿敵卓林普都有為「火箭」拉票，但幫助不大，奧蘇利雲最終未有獲獎甚至三甲不入。

2020年度BBC年度體壇風雲人物頒獎典禮

第一位：咸美頓（賽車）

第二位：佐敦軒達臣（足球）

第三位：杜苑欣（賽馬）

年度最佳教練：高普（足球）

年度最佳球隊：利物浦（足球）

特別成就奬：拉舒福特（足球）

*只列部分