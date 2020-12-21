車仔啞火「倫敦打吡」旺入球細

今晚英超尾場上演「倫敦打吡」，車路士主場火併韋斯咸。「車仔」近況走下坡，已經連輸兩場僅入1球，鋒線球員非傷即沉，打亂領隊林柏特部署，今場遇上大勇嘅韋斯咸，並冇必勝把握。事實上車路士近3次主場對韋斯咸，僅為1勝1和1負，而且3場總入球都係2球或以下，預料今仗再次出現拉鋸局面，博中位數2.5球嘅入球細較划算。（Now 621周二凌晨4時直播）

車路士早前曾經連續9場英超不敗，但其後爆出傷兵潮，當中以兩位翼鋒薛耶治及赫臣奧杜爾受傷缺陣影響最大，領隊林柏特一度改用貴價兵夏維斯踢邊路，可惜效果並唔理想。雖然薛耶治及赫臣奧杜爾近日已經復操，但狀態成疑，即使可以上陣，恐怕亦未必能夠發揮出十足水準。

事實上，林柏特亦講過必須確保球員已經恢復足夠狀態，先至會派上陣，所以薛耶治、赫臣奧杜爾今場都未必會披甲，最慘係老將基奧特近期表現回落，德國前鋒迪姆華拿水準飄忽，近期接連不敵愛華頓及狼隊，可見車路士鋒力確實冇之前咁銳利。

另一邊廂，「錘仔幫」韋斯咸經過領隊莫耶斯調校後，今季表現有明顯進步，近6場英超取得4勝1和1負，唯一敗仗係主場不敵「作客王」曼聯，實屬非戰之罪。韋斯咸今季面對傳統豪門往往踢出超水準，包括曾經打和曼城及熱刺，加上兩軍近6次碰頭，有5次總入球開2球或以下，包括3次喺史丹福橋交鋒，今場2.5球細盤屬明智之選。