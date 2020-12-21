C朗獲頒金足獎，即刻笑番。

早前在國際足協頒獎禮視影直播中，羅拔利雲度夫斯基獲得世界足球先生時黑面嘅C朗拿度終於笑番，因為佢日終於有獎到手，所得獎項係球員一生只能領獎一次嘅「金足獎」。

金足獎只頒畀年滿28歲，在足壇有一定地位同成就嘅球員，首屆得獎者係2003年嘅羅拔圖巴治奧，其後多位經典名宿例如尼維特、舒夫真高、大細哨、迪比亞路、傑斯等都攞過，去年得獎者係莫迪歷，今年輪到C朗。

C朗在社交網展示獎座，並留言：「我好卑微，只想多謝全世界投票畀我嘅球迷。」同佢一齊競爭此獎球星仲有羅拔仔、美斯同尼馬等，但有網友發現，佢拎呢個獎項嘅衣著，同世界足球先生頒獎當晚係一模一樣。

C朗喺2020年為祖雲達斯及葡萄牙國家隊合共攻入44球，比羅拔仔少3球，不過意甲仲有比賽，佢上場對帕爾馬梅開二度，2020年在意甲攻入33球，成為1961年以來在意甲一年內入波最多球員，史上第4人，下場對費倫天拿仲有機會改寫紀錄。

至呢個金足獎，C朗根據傳統要留下腳印及簽名，然後永久封存。