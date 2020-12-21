前埃及國腳爆料　沙拿唔開心想轉會

利物浦重返英超榜首，上仗大炒水晶宮7比0，形勢一片大好，但紅軍陣中卻不斷傳出不利消息，繼沙迪奧文尼被換出「黑面」後，另一箭頭穆罕默德沙拿更被爆喺利物浦「唔開心」，如果有機會，佢會轉投皇馬或巴塞發展。

今次爆料人士係前埃及國腳，42歲嘅阿布捷卡，佢同沙拿經常聯絡，知道唔少內幕：「我知道沙拿喺利物浦唔開心，雖然並未影響佢場上表現，但呢件事一直困擾住佢。」

沙拿在上仗大勝水晶宮退居後備，但後備上陣仍攻入2球，表現出色，但佢仍然唔開心，阿布捷卡稱：「佢有同我講過唔開心嘅原因，但我唔可以公開講，有一件事令佢好唔開心，就係上次歐聯對米迪蘭特，高普冇畀佢做隊長，隊長人選係由阿歷山大阿諾特。」

似乎係因為未受重視，地位等問題令沙拿唔開心，亦有唔少意見認為，如果沙拿效力巴塞或皇馬，佢將成為金球獎有力競爭者，但留喺利物浦就好難染指呢個獎項。另有說話指利物浦可能因為經濟理由，會將沙拿出售，因此沙拿離隊機會始終存在。