收起「黑腳」　車路士立即大勝

周二(22日)凌晨英超「倫敦打吡」車路士主場以3比0大勝韋斯咸，車仔領隊林柏特做出1項關鍵變動，就係將「黑腳」夏維斯貶為後備，球隊即時打通「任督二脈」，獲得大勝，經此一役之後，呢位德國國腳真係前途似「咁」。

車路士之前連輸2場英超，身價達7,200萬鎊嘅夏維斯表現備受批評，甚至被寸係「奧斯爾2.0」。林柏特備受壓力之下，今場決定變陣，用番佐真奴費路，夥拍尼高路簡迪、美臣蒙特組成3人中場，美臣蒙特更以21歲零346日，成為自2002年泰利之後，近18年最年輕第50次英超上陣嘅車仔球員。

美臣蒙特亦交足功課，開波10分鐘，開出角球，由堤亞高施華頂入打開紀錄。雖然車仔左閘芝維爾好快傷出，但無礙球隊表現，轉個頭譚美阿巴謙一度將皮球送入網，但卻食詐胡。

不過，譚美阿巴謙嘅努力冇白費，佢喺下半場成為英雄，分別喺78及80分鐘閃電連入2球，協助車路士搶到救命3分。車路士贏波之後，升上第5位，僅落後第4位愛華頓1分。

至於「主角」夏維斯要等到84分鐘先至後備上陣，呢位德國國腳變成「雞肋」，食之無味，棄之可惜，處境猶如曼聯嘅保羅普巴，睇怕嚟緊上陣時間將會大減。