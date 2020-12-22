【澳職開鑼】生力軍FC麥克阿瑟咩來頭

新一季澳職周日（27日）下午開鑼，今季澳職再有生力軍，來自新南威爾士省嘅FC麥克阿瑟成為今季第12支參賽隊伍。上季新軍西部聯一鳴驚人，首次參賽不但成功殺入季後賽4強，主力迪亞文迪更當選上季澳職MVP，FC麥克阿瑟今季能否再創佳迹？

創立只有3年時間嘅FC麥克阿瑟現由前澳洲國家隊助教、曾經帶領澳洲女足嘅米列錫執教，佢哋今季沿用西部聯「以老帶新」嘅組軍方計，陣中最具名氣首選35歲隊長米利根，米利根係世盃4朝元老，曾經代表國家隊上陣80次；前鋒湯馬士奧亞、守衞法蘭積及門將費達歷斯都有代表澳洲出戰世盃決賽周經驗；另外，前線有曾經代表布力般流浪喺英超上陣、前英格蘭U21國家隊成員達比舒利攻堅，加上由墨爾本城借用嘅20歲明日之星穆迪拿查亞，FC麥克阿瑟無論攻守都有一定睇頭。

FC麥克阿瑟首場澳職比賽會喺周日揭幕戰作客鬥西悉尼流浪者，後者上季常規賽僅排第9，無緣進身季後賽，今季捲土重來誓打爭氣波，呢場開鑼戰絕對不容錯過。

澳職賽制大解構