美斯同巴塞　祝大家聖誕快樂

歐洲各地都有周中快車，星期二晚我就揀咗意甲同西甲整條過關，意甲克羅托內對帕爾馬，克羅托內排包尾實力疲弱，球隊上下都心急搶分，帕爾馬今季換咗美國班主，暫時成績中下，開季13場有6場和波，係意甲最多和波嘅其中一隊，今場作客克羅托內相信和波都收貨。

西甲華拉度列對巴塞隆拿，巴塞近期作客成績好差，一般球迷可能捧唔落手，但我今晚會捧巴塞，原因好簡單，因為我發現巴塞過去10年，聖誕節前嘅賽事全部贏波，而且多數大勝，今晚一於睇好美斯贏波過聖誕。

今日推介

過關2串1

(二)11 克羅托內 對 帕爾馬 和

(二)37 華拉度列 對 巴塞隆拿 上盤(-1/-1.5)

賠率：6倍

直播表

周三0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 西維爾

Now 632

周三1:30am 意甲 克羅托內 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三1:30am 德國盃 奧格斯堡 Vs RB萊比錫

香港開電視77台、有線661、601台

周三2:45am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 馬德里體育會

Now 632

周三3:00am 德國盃 布倫瑞克 Vs 多蒙特

有線662、602台

周三4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 阿積士

Now 646、有線603台

周三3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周三5:00am 西甲 華拉度列 Vs 巴塞隆拿

Now 632