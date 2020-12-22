堅定信念創命運！黎志偉坐輪椅攀如心廣場

「沒有牆，攀不上！」曾贏得4屆亞洲攀石錦標賽冠軍輝煌、卻又經歷了車禍導致雙腳癱瘓噩運的黎志偉，嘗盡人生起伏跌宕，然而，敢於向生命挑戰的精神卻沒有變。繼坐輪椅攀上獅子山後，他今日（22日）正式宣布挑戰另一創舉，於下月9日坐輪椅攀上300米高的如心廣場大廈。

憑着一顆堅定的心，黎志偉相信「沒有牆，攀不上！」正如今天，他利用「機械腳」再次「站起來」走路，這一幕，是多麼的震奮人心！

這位37歲的「生命鬥士」於2016年曾坐輪椅登上獅子山，事件不但令他獲提名「勞倫斯世界體育大獎」，同時成為電影藍本搬上螢幕。黎志偉希望繼續用自己的故事來激勵其他人，特別是「疫」境中的香港人，因此萌生了攀高廈的念頭：「既然我證明過坐輪椅可爬上獅子山，而高樓大廈是香港的標誌，於是我便構思出攀上高廈的計畫，付諸實行的過程中確實有重重難關，希望藉事情寄意香港人都一齊爬返上去。」

說到困難，首先是要掃除質疑、取得別人的信任，畢竟從來沒有人試過坐輪椅攀大廈，「全世界都未有人做過！很多謝如心廣場支持今次的活動，其實單是在大樓向下望，都已經『攝一攝』。」不過，抱着毅力及決心，黎志偉希望趁着自己仍有氣有力時，拼盡去試一試，作出最大的技術及心理準備：「到時還預期有一定的風勢，加上凌空感，難度及高度比爬獅子山高出多倍，但我期待在半空中看鬧市風景的感覺。」

活動同時為脊椎受創的人仕籌款，希望能添置機械腳助他們重拾「行路的感覺」。黎志偉親身示範用機械腳再次「站起來」，他說：「那怕只是行幾步，希望機械腳給有需要人仕一個再次站起來的機會。」近日疫情肆虐，攀石場也一度關閉，但對着厄運永不妥協的黎志偉仍積極鍛練，在家保持體能，譜寫別具意義的生命新章。