達Sir保衞戰　阿仙奴守城衝4強

周三凌晨英聯盃8強大戰，阿仙奴主場硬撼上屆盟主曼城。阿仙奴近期聯賽連場不勝，領隊阿迪達依家水深火熱，射手奧巴美揚因傷未必出得，「達Sir」為保烏紗必先求穩陣，曼城今季火力大不如前，經常得勢不得分，不妨向2.5球嘅入球細埋手。（周三凌晨4時開賽）

阿仙奴今季一度改用433陣式，希望加強進攻，可惜中場欠缺創造力，令前鋒奧巴美揚、拿卡錫迪等很難獲得射門機會，導致愈踢愈冇信心，入球數字亦偏低，加上防線不時甩漏，攻不銳、守不穩下，近7場聯賽只得2和5負未贏過，淪為護級分子。主帥阿迪達梗係孭晒鑊，被博彩公司列為1.8倍嘅英超下個被炒領隊大熱，為保帥位，就算英聯盃亦冇得hea踢。預計「達Sir」會先穩住防守再打反擊，不過隊長奧巴美揚有輕傷未必上陣，以佢哋今季聯賽及英聯盃等國內賽事，16場於法定時間入得16粒嘅攻力，冇埋「喜羊羊」就更加疲弱。

曼城火力下滑縮住踢

向來崇尚進攻嘅曼城，受到箭頭阿古路因傷缺陣困擾，另一前鋒加比爾捷西斯時好時壞，而史達寧、馬列斯等的把握力亦一般，令球隊經常取得絕對控球優勢下，卻始終未能撕破對手密集防線，之前聯賽圍攻西布朗只能各一言和，可見一斑，單計頭13場聯賽只入19球，係近年同期最少，令主帥哥迪奧拿不得不妥協，近期亦先做好防守，唔敢大幅壓上。

睇番阿仙奴每逢出戰本土盃賽，例必穩中求勝，連社區盾等近5場本土盃賽，法定時間取得3勝2和，有4次開2球或以下，包括上屆英足盃4強以2比0淘汰曼城，相信「達Sir」再鬥師傅哥迪奧拿，會繼續穩守突擊博偷雞，2.5球嘅入球細有計。 法達斯維

阿仙奴近5場本土盃賽總入球統計

2球或以下 80%